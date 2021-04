Suv elettrici / Tesla Model Y, l’appuntamento è per il mese di luglio

Per l'Europa le prime Model Y saranno consegnate intorno alla metà di quest'anno: la Casa californiana ha aggiornato le tempistiche comunicate attraverso il proprio configuratore, fornendo un'indicazione più precisa, la quale sottintende anche un avvio della produzione intorno al mese di luglio nella fabbrica di Berlino. In precedenza, il costruttore californiano si era limitato a promettere lo sbarco del suv nel Vecchio Continente entro la fine del 2021. La Model Y per l'Europa sarà la prima Tesla a montare le batterie 4680 caratterizzate da una maggiore capacità energetica e che saranno in grado di garantire un'autonomia più estesa.

