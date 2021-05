Suv elettrici / Toyota e il primo elettrico nel 2022

Dopo l'ibrido che ha inventato, l'elettrico, l'opzione del futuro sulla base del concept bZ4X. Si tratta di un suv basato sulla nuova piattaforma e-Tnga sviluppata insieme al partner Subaru. Lo stile sarà comune a tutti i modelli a batteria che arriveranno in seguito, le dimensioni importanti così come lo spazio a bordo. Due le batteria così da offrire la trazione integrale sviluppata con Subaru. Non ci sono ancora dati tecnici ulteriori, ma è Toyota adotterà lo steer-by-wire, il piantone dello sterzo non collegato alle ruote. L'obiettivo è eliminare le vibrazioni e regolare il rapporto tra l'angolo di sterzata e il volante che nel caso della concept è una cloche. Prezzi ancora da definire.

