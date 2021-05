Suv elettrici / Volvo C30 Recharge si acquista solo sul web

Il nuovo suv C30 sfrutterà la meccanica della Volvo XC40 Recharge: un motore elettrico per asse, trazione integrale e potenza di 408 cv per uno 0-100 kmh in 4,9 secondi. La batteria è da 78 kWh e, secondo la casa, l'autonomia media è di 420 km. Il bagagliaio ha una capacità di 413 litri, a cui si aggiunge il piccolo vano sotto il cofano anteriore da 31 litri. Inediti i fari con tecnologia Pixel: si tratta di proiettori a matrice di led, ciascuno con 84 diodi luminosi. Una telecamera rileva gli altri veicoli e spegne i fari per non abbagliare. E' basato sul sistema operativo Android e sarà in vendita a fine 2021 a prezzi da definire.

