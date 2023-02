Suv elettrici / Volvo XC40

Settima posizione tra i suv e crossover elettrici più venduti in Europa nel 2022 per la Volvo XC40, che ha raggiunto le 29.066 vendite. Sviluppato in collaborazione con la cinese Geely, il suv compatto svedese è il primo modello Volvo realizzato sulla base dell’architettura modulare CMA (Compact Modular Architecture) utilizzata per tutte le automobili della Serie 40. La XC40 Recharge P8 è equipaggiata con un powertrain elettrico a trazione integrale che garantisce un’autonomia di percorrenza stimata di oltre 400 km con una sola ricarica, secondo il ciclo di omologazione Wltp, ed eroga una potenza di 408 cv. La batteria, da 78 kWh, può essere ricaricata all’80% della capacità in 40 minuti utilizzando un dispositivo di ricarica rapida. La batteria è protetta da una ‘gabbia’ di sicurezza formata da un telaio di alluminio estruso che è stata collocata al centro della carrozzeria, creando una zona deformabile attorno alla batteria stessa. La posizione centrale della batteria nel pianale della vettura ha inoltre il vantaggio di abbassarne il baricentro e offrire maggiore protezione ai passeggeri in caso di ribaltamento. Nel dettaglio la versione scelta è la Volvo XC40 P8 Recharge Twin Motor Plus, lunga 443 cm, larga 186 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 413 a 1.289 litri. Nella versione P8 Recharge Twin Motor Plus costa 61.310 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d-TEMP) capace di erogare una potenza massima di 300 kW/408 CV ed una coppia massima di 660 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.220 kg.

