Suv elettrici / Volvo XC40 Recharge, di serie ha Android Automotive

La XC40 Recharge ha un a potenza di 402 cv erogata da due motori e quindi è a trazione integrale, ma la massa delle batterie da 75 kWh e la loro posizione la rendono incollata al terreno. Il dato dichiarato sullo 0-100 kmh è di 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata come su tutte le Volvo a 180 km. Dal display centrale si possono selezionare una delle tre modalità di recupero dell'energia. La plancia che apparentemente non sembra modificata, in realtà sfoggia un nuovo sistema operativo, Android Automotive, che utilizza gran parte dei servizi di Google per l'entertainment e la navigazione. L'elettrica di Volvo è in vendita a 59.600 euro.

11/17 13/17 Menu