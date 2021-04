Suv elettrici / Vw ID.4, gli allestimenti di attacco City e Life

La Volkswagen ID.4 City, che costa 43.150 euro, 32.050 con gli incentivi, ha una batteria da 52 kWh che alimenta un motore elettrico da 170 CV sistemato al posteriore che trasmette la coppia dalla stessa parte. L'autonomia è di 343 km. La potenza di ricarica in corrente continua è di 100 kW, mentre in corrente alternata 7,4 kW. La Volkswagen ID.4 Life che ha una batteria da 77 kWh e un motore da 204 cv costa 49.150 euro, 38.790 con gli incentivi e un'autonomia di 520 km. La potenza di ricarica in corrente continua è di 125 kW, in l'alternata 11 kW.

La Volkswagen ID.4 Business ha una batteria da 77 kWh, motore da 204 cv e autonomia di 518 km il valore diverso è dovuto agli accessori presenti. Il prezzo è di 53.150 euro o 42.790 euro con incentivi. Infine la Volkswagen ID.4 Tech, costa 57.150 euro o 46.790 euro con incentivi e ha le stesse caratteristiche tecniche sia della Business che della Life, ma l'autonomia scende a 504 km per le diverse specifiche del suo equipaggiamento. Si vanno ad aggiungere alle versioni di lancio 1ST e 1ST Max a dei prezzi rispettivamente di 48.600 e 58.600 euro ai quali vanno detratti gli incentivi.