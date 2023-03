Suv elettrificati da famiglia

I suv ibridi sono sempre più apprezzati dalle famiglie, tipologia di clientela spesso alla ricerca di veicoli spaziosi e dai ridotti consumi. Tra i 15 modelli selezionati si spazia da modelli premium dotati di motorizzazioni plug-in hybrid, ovvero in grado di viaggiare per diverse decine di chilometri in modalità elettrica grazie alla ricarica via cavo, fino a modelli full hybrid dall'abbondante spazio a bordo e dai costi di listino concorrenziali come la Dacia Jogger hybrid. Per conoscere prezzi, dotazioni e disponibilità, è consigliato consultare direttamente i configuratori ufficiali dei costruttori

