Suv Ferrari Purosangue, la prima foto (rubata) arriva dalla linea di produzione

La prima foto del suv Ferrari Purosangue arriva dal mondo dei social. Manca naturalmente la certezza che si tratti al 100% del FUV, Ferrari Utility Vehicle, cioè il suv di Maranello ma l'immagine apparsa sui principali social network sembra svelare in anteprima la linea della Purosangue. L'immagine scattata all'interno delle linee di produzione di Maranello svela l'idea di suv secondo Ferrari, con uno stile che prosegue il design introdotto dalla Roma.

Ferrari Purosangue, la prima immagine

L'immagine “rubata” della Ferrari Purosangue naturalmente non è quella del modello definitivo, come dimostrano i cerchi in lega dalla misura compatta e già visti sui muletti avvistati nei dintorni di Maranello. Resta da scoprire invece il comparto motoristico, dove potrebbe arrivare un'unità plug-in hybrid da 610 cavalli. A bordo non mancherà l'ambiente connesso e un abitacolo capace di accogliere almeno quattro persone a cui si aggiungerà un vano di carico record per il marchio fondato da Enzo Ferrari.