Suv Hybrid, il mercato italiano

Sono un pò termiche e pò elettriche. Le full hybrid che non devono ricaricano le batterie crescono in consensi. in Italia le immatricolazioni nel 2021 sono aumentate del 59% fino a 102.412 unità. Le Case le stanno offendo in diverse varianti che consentono consumi ed emissioni ridotti del 10-15% rispetto ai benzina e meno anche dei diesel. I crossover compatti che sono le auto più richieste non fanno eccezioni. Tra conferme e nuovi lanci, ecco le full hybrid a ruote alte oggi disponibili sul mercato.

