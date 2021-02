Suv ibridi da famiglia, 10 modelli mild hybrid di Simonluca Pini

Comprare un suv ibrido è una scelta sempre più apprezzata dai guidatori italiani. Grazie ad una gamma in continua crescita, l'offerta di suv ibridi spazia tra modelli adatti alle più svariate esigenze partendo dallo spazio a disposizione fino al numero di accessori montati. Nello specifico i modelli mild hybrid rappresentano il primo step dell'elettrificazione, grazie a motori benzina e diesel uniti a sistemi a 12 o 48 volt. In caso di omologazione ibrida assicurano vantaggi come l'accesso a zone a traffico limitato.