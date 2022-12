Suv a idrogeno, parte la produzione della Bmw iX5 hydrogen con celle a combustible

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Bmw sta iniziando la produzione in piccola serie del modello iX5 Hydrogen nell’impianto pilota del Centro di Ricerca e Innovazione di Monaco. Il primo suv con tecnologia a celle a combustibile a idrogeno della Casa tedesca ha già completato un intenso programma di test in condizioni estreme durante la fase di sviluppo e sarà ora utilizzato come test per la mobilità locale a zero emissioni in regioni selezionate a partire dalla primavera 2023. «La nostra flotta di prova della Bmw iX5 Hydrogen ci permetterà di acquisire nuove e preziose conoscenze, consentendoci di presentare ai clienti un’interessante gamma di prodotti una volta che l’economia dell’idrogeno diventerà una realtà diffusa» ha dichiarato Frank Weber, membro del cda di Bmw responsabile dello sviluppo.

Lo stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, fornisce i veicoli base per il modello a idrogeno sviluppato sulla piattaforma della Bmw X5. La carrozzeria dell’impianto pilota è dotata di un nuovo pianale che consente di alloggiare i due serbatoi di idrogeno nel tunnel centrale e sotto il sedile posteriore. I sistemi elettrici a 12V e 400V specifici del modello, la batteria ad alte prestazioni, il motore elettrico e la cella a combustibile sono tutti integrati durante la fase di assemblaggio, insieme ai componenti di produzione standard. Posizionato nell’area dell’asse posteriore insieme alla batteria ad alte prestazioni, il motore elettrico è un prodotto dell’attuale tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione, utilizzata anche nei modelli elettrici a batteria e ibridi plug-in di Bmw. I sistemi a celle a combustibile situati sotto il cofano della iX5 Hydrogen sono stati prodotti nel centro di competenza interno di Bmw per l’idrogeno a Garching, a nord di Monaco, dall’agosto di quest’anno.