Suv plug-in hybrid, 15 modelli capaci di viaggiare anche in elettrico

Grande autonomia grazie al motore termico e possibilità di viaggiare a zero emissioni per oltre 50 km.

I suv plug-in hybrid sono la soluzione ideale per chi cerca uno spazio a bordo generoso, grande autonomia per i lunghi viaggi e la possibilità di muoversi in elettrico puro per i tragitti quotidiani. Tra i 20 modelli selezionati non mancano suv plug-in hybrid con autonomie elettriche superiori ai 100 chilometri, come nel caso della Mercedes GLE, e le ultime novità di mercato a partire dalla nuova Kia Sportage o con potenze da supercar come la la Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid Coupé da 680 cavalli.