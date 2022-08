Suv usati economici, 5 modelli dai bassi consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il segmento dei suv continua ad essere tra i preferiti del mercato. Quasi un’auto nuova su due (45,5%) venduta in Europa è un suv e i modelli fino a 10 anni raggiungono il 36,7%, mentre i suv fino a 5 anni il 40,7%. Naturalmente con il termine suv si spazia da modelli compatti fino a veicoli adatti a trasportare famiglie numerose o grandi quantità di bagagli. Se tra le qualità non manca la funzionalità, rispetto ad una vettura tradizionale i suv ottengono risultati peggiori sul fronte dei consumi. La soluzione? Puntare su modelli dai bassi consumi e, se si vuole ridurre l'investimento, su suv usati. L'indagine realizzata da Carvago ha selezionato 5 suv usati economici, fissando come parametri di ricerca un prezzo di 28.000 euro, un chilometraggio fino a 99.000 km, un’età massima di 5 anni, dimensioni adatte a portare in vacanza famiglia di quattro persone e tra le dotazioni il cruise control e i sensori di parcheggio. Tutti i consumi riportati seguono l'omologazione Nedc.

Suv economici

In quinta posizione, tra i modelli selezionati, si posiziona la Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D. Il suv giapponese dichiara una potenza di 150 cavalli e un consumo a partire da 5 litri per 100 chilometri. In quarta posizione, La Toyota Rav4 spinta dalla motorizzazione ibrida 2.5 litri da 197 cavalli, con un consumo di 4,9 litri per 100 km. Consumo analogo per la Bmw X1 20d xDrive Steptronic da 190 cavalli, che però conquista la terza posizione del podio con la versione 18d da 150 cavalli e 4.3 litri per 100 chilometri. In seconda posizione arriva la Peugeot 3008 1.5 BlueHdi, spinta dal propulsore 1.5 diesel da 130 cavalli capace di assicurare una percorrenza a partire da 4.2 litri per 100 km. In prima posizione, nella classifica dei suv usati economici realizzata da Carvago, la Nissan Qashqai 1.5 diesel da 115 cavalli. Il suv giapponese ha conquistato il gradino più alto del podio grazie ai 3,8 litri di gasolio necessari per percorrere 100 chilometri. Per acquistare una Nissan Qashqai diesel bisogna però puntare sulla penultima generazione, dato che i motori a gasolio non sono più presenti sul nuovo modello.