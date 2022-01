Across è il suv robusto e sportivo di Suzuki, primo modello fornito da Toyota nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra i due brand. Dotato di un sofisticato sistema plug-in e di trazione integrale 4x4 E-Four in grado di garantire performance ed efficienza nella riduzione di consumi ed emissioni senza compromessi, Across si presente con uno stile e doti da ammiraglia. Tra gli equipaggiamenti vi sono i proiettori a led a doppio fascio che combinano abbagliante, anabbagliante e luci diurne e cerchi in lega da 19” con finitura nera lucida e una distintiva superficie diamantata. L'ambiente interno è particolarmente curato, con materiali pregiati che caratterizzano plancia, interni porta, sedili e bracciolo centrale. I sedili dal taglio sportivo si abbinano perfettamente al carattere dinamico di Across. Il suv è dotato di un sistema infotainment centrato attorno ad uno schermo touchscreen da 9” compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink. Di serie anche il sistema Bluetooth. Nel dettaglio la Suzuki Across Across plug-in Top è lunga 464 cm, larga 186 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 490 a 1.604 litri. Nella versione Across plug-in Top costa 56.900 euro con motore a ibrida plug in di 2.487 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 225 kW/306 cavalli ed una coppia massima di 227 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 22 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.015 kg.

