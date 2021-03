Suzuki Across, la cugina più aggressiva della Rav4

La nuova Across è un suv ibrido ricaricabile lungo 464 cm, interamente realizzato sulla base della Toyota Rav4 plug-in. Un pò più aggressiva della cugina, la versione Suzuki se ne differenzia per le mascherina più ampia, gli inediti paraurti e i fari più affilati. Il sistema ibrido della suv giapponese è made in Toyota ed è costituito dal 2.500 cc a quattro cilindri a ciclo Atkinson a benzina da 185 cv. La potenza combinata è di 306 cv. Col pieno, l'auto offre circa 100 km a zero emissioni. I prezzi sono a partire da oltre 56 mila euro.