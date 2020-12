Suzuki Across Plug-in

Fino al 31 dicembre 2020, il nuovo Suzuki Across plug-in è proposto in promozione a 399 euro al mese con la soluzione “Suzuki Solutions”, grazie agli incentivi Suzuki e all'ecobonus previsto per le vetture le cui emissioni di CO2 rientrano nella fascia 21-60 g/km. In più, dopo tre anni si può di decidere se tenere, sostituire o restituire la novità giapponese.