Suzuki Celerio, spaziosa dentro e compatta fuori

Esteticamente equilibrata, la Celerio è una citycar spaziosa in rapporto ai 360 cm di lunghezza: i posti omologati sono cinque e il divano dietro è adeguato per due adulti. Buono il bagagliaio di forma abbastanza regolare. Ben fatti, ancorché non ricercati, gli interni: la maggior parte dei comandi sono ben disposti e i portaoggetti non mancano. Maneggevole in città, ma sicura e piacevole fra le curve. Non male il confort. Sotto al cofano c'è un 1.000 cc a tre cilindri a benzina DualJet con due iniettori per cilindro da 68 cv dai consumi contenuti. I prezzi partono da poco più di 11.000 euro.