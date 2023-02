Suzuki Gsx-8S

Già protagonista di molti test ride in diverse città italiane, della Penisola, la nuova Gsx-8S è già prenotabile dai concessionari ufficiali a circa 9mila euro, con consegne che partiranno in primavera. La nuova naked giapponese monta il nuovo bicilindrico parallelo da 776 cc, 83 cv di potenza e 78 Nm di coppia, in comune con la V-Strom 800De ; qui è abbinato a un bel telaio in acciaio a traliccio cui è fissato un forcellone in alluminio.

Molto ricca la dotazione tecnologica che comprende, tra l'altro, acceleratore ride-by-wire, Suzuki Drive Mode Selector con tre modalità di guida, controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, cambio elettronico e i dispositivi che facilitano le partenze pensati per i neofiti. Quanto al piacere di guida, con la Gsx-8S i progettisti hanno adottato misure ciclistiche più generose rispetto alla concorrenza: ciò si traduce in un'adeguata abitabilità per pilota e passeggero e una notevole maneggevolezza su strada, grazie anche al peso in ordine di marcia contenuto: 202 kg.