Suzuki Gsx-S 1000 Gx e Gsx-8R, caratteristiche tecniche

Allo stand milanese di Suzuki sono due le novità che attirano gli sguardi dei visitatori: sono la crossover con motore da un litro Gsx-S 1000 Gx, che arriva ad affiancare la sport-tourer Gt, e la Gsx-8R, versione carenata della naked Gsx-8S presentata lo scorso anno (link alla prova https://www.ilsole24ore.com/art/suzuki-gsx-8s-come-va-nuova-naked-hamamatsu-AEe5RsqD).

Sport adventure tourer

Promette viaggi molto sportivi la Gsx-S 1000 Gx, che sfoggia un manubrio alto e sospensioni con corsa lunga per un maggior comfort di guida, ma nel telaio in alluminio ospita un quattro cilindri di 999 cc da ben 152 cv che promette prestazioni da superbike. Nella famiglia Gsx-S la Gx affianca la naked e la versione più sportiva Gt; monta le prime sospensioni elettroniche di Suzuki (Saes) con il sistema di stabilizzazione adattiva per affrontare in sicurezza asfalto urbano, tornanti e strade bianche. Rispetto alla Gt, la Gx monta sospensioni dalla corsa più lunga, ha una maggior altezza da terra e offre una posizione di guida eretta, comoda anche dopo ore di guida grazie anche alla protezione offerta dal parabrezza regolabile su tre altezze. Numerosi i controlli elettronici a disposizione, dall’acceleratore Ride-by-wire che consente di avere le diverse mappature del motore, agli ausili alla guida come il cruise control; comodo ed efficace il cambio Quick Shift System per cambiate senza dover azionare la leva della frizione.

Sportiva per tutti i giorni

Rispetto alla naked, la Gsx-8R sfoggia una carenatura protettiva, due semimanubri in alluminio forgiato da sportiva e nuove sospensioni Showa, più propense a un uso sportivo. Al centro del progetto c’è sempre il bicilindrico parallelo di 776 cc e 83 cv, vivace e pronto nella risposta; la Gsx-8R resta però una moto non estrema, guidabile in ogni condizione, che si tratti del tragitto per l’ufficio o del viaggio del weekend tra i tornanti di montagna. Tutte le informazioni sono concentrate nel display lcd Tft a colori da 5 pollici. Anche qui Suzuki ha optato per il cambio Quick Shift System bidirezionale e il Drive Mode Selector, settabile su tre modalità di guida.