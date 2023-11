Suzuki Gsx-S 1000 Gx, viaggi sportivi ma comodi

Viaggi molto sportivi ma comodi: è quanto promette la nuova Suzuki Gsx-S 1000 Gx, crossover che sfoggia un manubrio alto e sospensioni con corsa lunga per un maggior comfort; nel telaio in alluminio ospita il quattro cilindri Suzuki di 999 cc da ben 152 cv che promette prestazioni da superbike. La Gx affianca la più sportiva Gt nella famiglia Gsx-S e monta le prime sospensioni elettroniche di Suzuki (Saes) con il sistema di stabilizzazione adattiva per affrontare in sicurezza asfalto urbano, tornanti e strade bianche.

