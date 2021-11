Suzuki Gsx-S1000Gt

La principale novità di Suzuki per il 2022 è la Gsx-S1000Gt, una sport tourer derivata dalla sorella naked, che prende il posto della Gsx-S1000F, incrementando le prestazioni pur tenendo sempre d’occhio il comfort di viaggio. Il quattro cilindri in linea di 999 cc, derivato da quello della sportiva Gsx-R K5, è Euro 5 ed eroga ben 152 cv a 11mila giri. Nuova è la frizione assistita che riduce il carico alla leva di comando e aggiunge la funzione antisaltellamento in staccata. Elettronica al top, per mettere al riparo da errori del pilota: tre riding mode, controllo di trazione regolabile su 5 livelli, acceleratore ride by wire, cambio quick-shift bidirezionale, easy start system rendono la sport tourer nipponica piacevole da guidare anche nel traffico. Costa 16mila euro con le borse laterali comprese.

7/11 9/11 Menu