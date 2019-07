Suzuki GSX-S750 Yugen Carbon, com'è fatta e come va

Agile su strada

La posizione in sella è leggermente caricata sui polsi, con le pedane abbastanza alte (i più alti avranno le ginocchia un po' troppo piegate), a favorire una guida aggressiva. Il blocco cilindri piuttosto verticale ha consentito ai tecnici di Hamamatsu di creare un telaio perimetrale compatto e agile: stabilità e precisione di una ciclistica da pista si abbinano così a una notevole maneggevolezza, indispensabile quando si usa la moto tutti i giorni.

La strumentazione è ben visibile anche di giorno e aiuta chi è alle prime armi, visto che riporta anche la marcia inserita. A qualcuno potrà non piacere troppo il serbatoio da 16 litri che è abbastanza largo e costringe a tenere le gambe un po' aperte.

Guida facile

A ogni modo la posizione in sella crea un feeling diretto con l'avantreno: si ha la sensazione di avere sempre tutto sotto controllo, e non è poco. Un contributo importante arriva dalle sospensioni Kayaba: forcella a steli rovesciati da 41 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico. Certo, la precisione si paga con qualche reazione poco confortevole sulle buche. L'impianto frenante vede due pinze freno Nissin ad attacco radiale, che mordono dischi flottanti a margherita da 310 mm, con Abs e controllo elettronico della trazione impostabile in tre diverse modalità o disattivabile. Il divertimento arriva quando si apre il gas: il quattro cilindri ha una progressione lineare (quasi noiosa) fino ai 6mila giri circa, ma poi è godimento puro, per la cattiveria che sa mettere su asfalto. Resta il consueto limite delle naked: il cupolino copre (poco) il busto, mentre tutto il resto resta esposto al vento. Ma se volete il fascino della nuda, è il prezzo da pagare.