Suzuki, Hanare a tutto spazio

Hanare - un termine giapponese per una piccola abitazione costruita a lato di una casa - è un veicolo autonomo in stile pod progettato per un “futuro incentrato sull'efficienza”. Suzuki afferma che la macchina consentirebbe agli utenti di lavorare o riposare durante i lunghi viaggi, con Hanare in grado di essere personalizzato per usi diversi e in base alle esigenze dei diversi utenti. Suzuki non ha ancora rivelato alcun dettaglio del gruppo propulsore per Hanare, ma con una forte tecnologia autonoma e il design simile a un pod, è probabile che si basi su un'architettura completamente elettrica, secondo le più recenti tendenze