Incentivi auto 2022 per la Suzuki Ignis ibrida, grazie ad emissioni di anidride carbonica comprese tra 112 e 124 grammi per chilometro. Il sub ultra compatto che si ispira nello stile alle icone Suzuki del passato guarda decisamente in avanti per versatilità, sicurezza, prestazioni, e tecnologia. La rinnovata Ignis offre la possibilità di scegliere tra cambio manuale e automatico, entrambi sempre in abbinamento alla tecnologia Suzuki Hybrid. Che incontra quella 4x4 Allgrip nella versione a trazione integrale per garantire la massima efficienza di guida nell’uso quotidiano e il top della sicurezza nelle condizioni di strade scivolose o innevate. Nello specifico la Suzuki Ignis 1.2 2wd Top è lunga 370 cm, larga 169 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 260 a 514 litri. Nella versione 1.2 2WD Top costa 18.100 euro incentivi esclusi con motore ibrido benzina di 1.197 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 61 kW/83 cavalli ed una coppia massima di 107 Nm a 2.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 32 litri. Le emissioni di CO2 sono di 112 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 165 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 935 kg.

