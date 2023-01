Suzuki Jimny 5 porte, debutto in India. Attesa la conferma per la vendita in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La nuova Suzuki Jimny 5 porte ha fatto il suo debutto in India, in occasione dell'Auto Expo di New Delhi. Cresciuta in lunghezza e con due portiere posteriori in più, la Jimny 5 porte arriva a poco meno di quattro metri in abbinamento come tradizione alla trazione integrale inseribile 4WD AllGrip Pro e al cambio manuale a 5 rapporti. Già ordinabile in India, è prodotta nello stabilimento indiano Suzuki Maruti di Gurgaon unicamente nella versione 1.5 benzina da 102 cavalli.



Suzuki Jimny 5 porte, tutte le foto della versione lunga Photogallery8 foto Visualizza

Suzuki Jimny 5 porte, interni



La nuova Suzuki Jimny 5 porte presentata in India monta un nuovo schermo centrale da 9 pollici, al posto del modello da 7 pollici visto sulle versioni europee, con grafiche inedite e connettività wireless compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Aumentati anche i posti per i passeggeri, arrivati a cinque sulla versione indiana.



Loading...

Nuova Suzuki Jimny 5 porte, dimensioni



Quanto è lunga la nuova Suzuki Jimny 5 porte? La lunghezza è poco inferiore ai 4 metri, per la precisione 3,98 metri contro i 3,64 metri della versione 3 porte per un aumento complessivo di 34 centimetri. L'aumento delle dimensioni è stato possibile grazie al passo allungato, passato da 2,25 metri a 2,59 metri. Restano uguali, tra i due tipi di carrozzeria, altezza e larghezza pari a 1,72 e 1,64 metri. Tra le caratteristiche estetiche resta il terzo finestrino posteriore, mentre la capacità di carico parte da 208 litri ed è espandibile fino a 332 litri.



Suzuki Jimny 5 porte ibrida



In attesa di notizie ufficiali, la Suzuki Jimny 5 porte potrebbe arrivare in Europa spinta dalla motorizzazione 1.4 mild hybrid da 129 cavalli o addirittura in versione 1.5 full hybrid da 115 cavalli



Suzuki Jimny 5 porte in Europa



Per ora non è confermata o smentita l'arrivo in Europa della nuova Suzuki Jimny 5 porte, nonostante l'attesa del pubblico e l'uscita di produzione della versione 3 porte in versione non autocarro. Quello che è certo è il grande successo della versione tre porte a quattro posti, come confermato dall'aumento dei prezzi dei modelli usati (decisamente superiori rispetto al costo da nuova) dopo l'uscita dal listino.