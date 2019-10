Suzuki Jimny nell'allestimento Gan da 4x4 duro

Là dove termina l'asfalto, in molti cercano un mezzo totale. Ed è qui che entra in gioco Suzuki Jimny nell'allestimento Gan, un fuoristrada puro che propone un assetto pensato per aggredire il fuoristrada più duro e aggiunge protezioni ad organi meccanici più esposti, con una piastra ulteriore a proteggere i differenziali e l'impiego di alberi di trasmissione rinforzati. Il colore di carrozzeria è spezzato dalle fasce parasassi sulle fiancate e la griglia elastica applicata sul cofano motore. All'interno i sedili sono rivestiti in Alcantara, mentre il prezzo è superiore per circa 6 mila euro al listino.

