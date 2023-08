Suzuki Jimny EV

Anticipata per lo scorso gennaio al Salone di Nuova Delhi in India il suvvino Suzuki a batteria potrebbe debuttare anche in Europa già nel corso del 2024. Viste le problematiche tecniche che l'hanno visto ricorrere alla omologazione autocarro per poterlo immatricolare anche in Europa è evidente che Suzuki intenda accelerare il lancio della versione a batteria della quale tuttavia non ha ancora fornito né che tipo di powertrain utilizzerà né le sue prestazioni in off-road.

