Suzuki Jimny quando l'off road è davvero di tipo hard

Chissà se mai avremo modo di salire prima o poi a bordo di una delle tante concept realizzate da Suzuki sulla base del Jimny come ad esempio la Survive che predispone il piccolo fuoristrada alle sessioni più hard di off road. Si comincia con un assetto ulteriormente rialzato e dei pneumatici tassellati. Poi si passa per un paraurti in acciaio che è dotato di verricello e ganci di traino, mentre delle protezioni a griglia proteggono i gruppi ottici circolari e delle piastre di acciaio diamantato ornano i parafanghi avanti e dietro. Un giocattolo per i tanti appassionati e un riferimento nel settore.