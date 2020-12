Suzuki rende disponibile Swift Sport hybrid R1 pronta gara

Il kit di preparazione, invece, è destinato a coloro i quali volessero assemblare l’auto in prima persona, partendo anche da una Swift Sport Hybrid già di proprietà. Suzuki propone un kit di preparazione che comprende tutti i componenti necessari: serbatoio di sicurezza Wt con relativo kit prelievo, elementi allestimento interno e set estinzione, coppia finale accorciata, ammortizzatori a molle non regolabili (come da regolamento), impianto scarico sportivo, set cerchi 16 pollici, supporti motore e cambio rinforzati, Fari a Led, cric rapido e chiave a croce con supporto, colonnette ruota e dadi conici, zavorra, freno a mano idraulico con relativa leva, limitatore frenata, tubazioni in treccia e pastiglie freno racing e frizione racing e relativo spingidisco. Tutto questo al costo di quasi 14mila euro.

Infine, Swift Sport hybrid R1 si potrà acquistare in configurazione Full, pronto gara. In questo caso la vettura è fornita con gli allestimenti previsti dalla versione Naked, con tutte le parti del kit di preparazione già installate, e con gli interni interamente verniciati.

Il prezzo della vettura pronta gara, comprensivo di manodopera, è di quasi 36mila euro.

Dove ordinare Swift Sport Hybrid R1

L’ordine delle vetture Swift Sport hybrid R1 va effettuato via email all’indirizzo: emmetreracing@inwind.it oppure telefonando al numero

+39 347 2207959.