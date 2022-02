Suzuki S-Cross

Il rinnovato suv medio di Suzuki, la S-Cross dispone de. Si tratta di un sistema che abbina ad un 1.400 cc a benzina aspirato da 129 cv un motore elettrico da 13,6 cv. Due i tipi di cambio, manuale o automatico. La S-Cross è una delle poche crossover compatte hybrid ad essere disponibile con la trazione integrale. A cui aggiunge 4 modalità di guida. La Auto serve per contenere i consumi. In Sport la risposta all'acceleratore è più pronta. Per superare i fondi viscidi si seleziona la Snow, mentre nei passaggi su fango e ghiaia, si imposta la Lock. A dei prezzi a partire da 29.000 euro.

