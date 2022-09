L'ultima generazione di Suzuki S-Cross abbina la motorizzazione ibrida ad una carrozzeria lunga 4.30 metri e ad un vano di carico a partire da 430 litri. L'abitacolo spazioso ospita comodamente 5 adulti mentre la capacità bagagliaio di 430 litri offre ampia versatilità per qualsiasi attività all'aria aperta. Il tetto apribile panoramico e gli interni finemente curati esaltano ancora di più l'esperienza di guida. S-Cross Hybrid è dotata del sistema ibrido Suzuki 48V che alimenta un motore elettrico da 10 kW. In condizioni normali il sistema è in grado di ridurre il consumo di carburante garantendo supporto all'erogazione di coppia attraverso un motore elettrico. Quando rileva la richiesta di potenza, il sistema di compensazione della coppia e il torque boost aumentano la risposta, la fluidità e l'accelerazione. Quattro modalità (Auto, Sport, Snow e Lock) selezionabili dal comando sul tunnel centrale rendono semplice la regolazione del sistema 4x4 più adatta alle condizioni di guida. Il sistema è controllato elettronicamente e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori e dialoga con il sistema Esp, la gestione motore e gli altri sistemi di bordo per garantire la risposta più adeguata per ogni modalità.

