Suzuki S-Cross cambia pelle: ora è Hybrid

La nuova S-Cross Hybrid è dotata di avanzati sistemi di sicurezza e guida autonoma di livello 2, integrati con videocamere e sensori. La videocamera 360°, infatti, garantisce nuova sicurezza e comfort. Quattro videocamere (anteriore, posteriore e due laterali) offrono più viste, inclusa una vista 3D esterna, una vista sintetica interna, una vista bird-eye, per il massimo del controllo durante il parcheggio o in manovra in spazi ristretti.

Tra i sistemi di sicurezza ricordiamo il sistema di mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio degli angoli ciechi e l’assistenza per le ripartenze. O, ancora, il cruise control adattativo è in grado di accelerare e frenare per mantenere una distanza di sicurezza predefinita dal veicolo che precede.

Il nuovo suv del brand giapponese in versione 4x4 è già disponibile sulla piattaforma e-commerce del marchio a un prezzo di circa 31mila euro.