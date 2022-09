Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V, com'è e come va il nuovo Suv giapponese nato in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo la S-Cross mild-hybrid, Suzuki aggiorna il suo Suv 4x4 con una versione full hybrid, prendendo “in prestito” sia lo stesso motore aspirato sia quello elettrico che hanno debuttato sulla Suzuki Vitara Hybrid 140V 4WD Allgrip. Di conseguenza Suzuki intende proporre un'alternativa al suo Suv compatto, visto che questa S-Cross è lunga 13 cm in più e quindi offre un confort maggiore ai passeggeri.



La nuova S-Cross ha un'anima tutta italiana, in quanto è stata disegnata presso il Centro Stile Suzuki di Torino. Si nota subito per le linee al passo con i tempi, che intendono renderla appetibile agli automobilisti italiani, che in fatto di “gusto estetico” non sono secondi a nessuno.



Loading...

Abbiamo avuto la possibilità di provare la S-Cross Hybrid 1.5 140V tra le strade della Val Policella, mettendola alla prova anche su un tratto sterrato e abbastanza insidioso. L'auto in quest'ultimo caso, impostando la modalità “Lock” si è ben comportata, e non ha avuto problemi ad inerpicarsi su un sentiero pieno di sassi (anche abbastanza grandi) e ghiaia. Di certo non è un modello per chi giornalmente percorre questi sentieri impervi, ma se capita di doverli affrontare si può stare certi che il sistema 4x4 sa il fatto il suo. Inoltre, il selettore di modalità ne prevede una (Snow) anche per affrontare una strada innevata.



Sotto il cofano, come detto, viene riproposto il sistema già visto nella Vitara full hybrid. Stiamo quindi parlando di un motore termico a benzina da 1.5 litri a quattro cilindri coadiuvato da un powertrain elettrico da 33,5 CV. Insieme i due motori sono in grado di erogare 116 CV. Il motore elettrico consente di percorrere circa 5 km a una velocità di 60 km/h quando la batteria da 0.8 kWh è totalmente carica. Pochi? Di certo questo motore elettrico non è pensato per un utilizzo in elettrico su grandi di distanze, ma solo e quasi esclusivamente per ridurre i consumi che da quanto appurato sono (nel ciclo WLTP misto) intorno ai 6 litri ogni 100 km.



A gestire il tutto ci pensa il cambio robotomizzato che a dire il vero non è c'è sembrato particolarmente brillante. Troppo il tempo di cambio marcia, caratteristica verificata soprattutto in autostrada dove, per passare dalla quanta marcia alla sesta, il cambio portava i giri a oltre 4.500. Di certo non un buon “spot” per chi punta a ridurre i consumi. Stesso discorso partendo da fermi quando serve uno spunto per uscire da uno stop o da una rotonda. L'auto rimane un po' troppo sulle sue, ed è necessario dare gas a tavoletta per farla scattare (per modo di dire) prima che sopraggiungano le altre auto. Le cose vanno un po' meglio inserendo la modalità “sport” o passando al cambio manuale che si può utilizzare con le apposite alette presenti dietro al volante.