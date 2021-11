Suzuki S-Cross Hybrid, debutta la nuova generazione: ecco come è fatta

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid, tutte le foto Photogallery12 foto Visualizza

Com'è dentro



La nuova S-Cross è in grado di ospitare cinque adulti e il comfort dei passeggeri anteriori non va mai a discapito di quello dei passeggeri che siedono sul divano posteriore, quest'ultimo regolabile su due livelli di inclinazione degli schienali, per garantire sempre la seduta ottimale. L'abitacolo è poi ricco di spazi di vani per riporre piccoli e grandi oggetti.



Le ampie vetrature, compreso il tetto panoramico, garantiscono una percezione di spazio maggiorata. I sedili, con fianchi seduta e schienale in pelle, offrono nella parte centrale una finitura con effetto tessuto, a sottolineare il carattere off-road dell'auto.



Il quadro strumenti ha un profilo ampio e tridimensionale; inoltre, il touchscreen da 9 pollici al centro della plancia garantisce connettività (compresi Android Auto e Apple Car Play) e integra tutte le informazioni di bordo della vettura. Al centro del tunnel centrale domina la presenza del selettore del sistema 4x4 Allgrip.



Sistema ibrido Suzuki 48V



S-Cross hybrid è equipaggiata con un motore 1.4 turbo Boosterjet da 129 cv (95 kW), il quattro cilindri è estremamente efficiente e ricco di coppia (235 Nm), grazie alla sua turbina a bassa inerzia, all'ottimizzazione del sistema di iniezione diretta, alla fasatura variabile elettrica in aspirazione e all'elevato rapporto di compressione.



La nuova S-Cross hybrid è dotata del sistema ibrido Suzuki 48V che alimenta un motore elettrico da 10 kW. In condizioni normali il sistema è in grado di ridurre il consumo di carburante garantendo supporto all'erogazione di coppia attraverso un motore elettrico. Quando rileva la richiesta di potenza, il sistema di compensazione della coppia e il torque boost aumentano la risposta, la fluidità e l'accelerazione.