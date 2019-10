Suzuki, solo concept all’insegna di relax e socializzazione

Focus sullo svago e sul divertimento che si riflette sulla filosofia che ha ispirato le concept di Suzuki al Salone di Tokyo. I modelli sono denominati Waku Spo, Hanare, Every e Hustler, con quest'ultima sviluppata in due versioni. La prima è una berlina compatta plug-in hybrid in stile vintage condivisa tra più utenti, modificando l'aspetto del frontale, della carrozzeria e degli interni sulla base dei gusti di chi gestisce il veicolo. La Hanare è invece uno monovolume elettrico e autonomo, disegnato intorno all'abitacolo, dove le due parole d'ordine sono sia “relax” che “socializzazione”.