Suzuki, l'urban suv è la rinnovata Ignis

La nuova Ignis ha il frontale e la coda ridisegnati per esaltarne la vocazione di piccolo suv urbano lungo solo 3 metri e settanta. A bordo, inoltre, il doppio sedile dietro si sposta di 16 cm. Il motore è il 1.200 cc da 83 cv, 7 in più di prima che ora sviluppa una coppia a regimi più bassi: 107 Nm a 2.800 giri, invece dei 4.400. Da segnalare che l'ibrido leggero della nuova Ignis dispone di una batteria agli ioni di litio con una capacità maggiorata da 10 Ah. E' già in vendita la nuova Ignis Hybrid che, fra l'altro, è offerta per il lancio con uno sconto di 2.000 euro fino al 30 giugno ad un prezzo d'attacco di 14.500 euro