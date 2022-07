Suzuki V-Strom 1050 Xt

La V-Strom è un modello storico e di successo per Suzuki, giunto alla piena maturità nella versione Xt che riprende il frontale con il “becco” squadrato e il faro rettangolare della Suzuki Dr Big 750 S degli anni 80, la prima maxienduro di Suzuki. Monta un bicilindrico a V di 90° capace di 107,4 cv, un leggero telaio a doppia trave in alluminio, una forcella Kayaba con steli da 43 mm, completamente regolabile e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e in estensione. Ricca la dotazione elettronica con la piattaforma inerziale a sei assi che controlla tutti i sistemi. Il Suzuki Drive Mode Selector consente di selezionare tre tipologie di erogazione (A, B e C), lasciando invariata la potenza massima. Il controllo di trazione ha tre livelli d'intervento mentre l'Abs è di tipo cornering regolabile su due livelli (standard e sportivo). Di serie sono anche il cruise control e l'assistente alla partenza in salita. La fanaleria è full led, il parabrezza è regolabile manualmente in altezza su 11 posizioni e la sella a sua volta regolabile in altezza su due livelli.



Cilindrata: 1.037 cc

Motore: bicilindrico a V

Potenza: 107 cv

Coppia: 100 Nm

Serbatoio: 20 litri

Pneumatici: 110/80 R 19”, 150/70 R 17”

Peso: 247 kg (in ordine di marcia)

Prezzo: 14.790 euro (15.890 euro versione Pro)



