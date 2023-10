Suzuki V-Strom 800Se, com’è fatta e quanto costa la nuova crossover stradale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A 20 anni dal lancio della prima V-Strom, Suzuki prosegue il lavoro di sviluppo e affinamento della gamma delle sue Sport Adventure Tourer. Allo scorso Eicma la Casa di Hamamatsu aveva svelato la V-Strom 800De, che, con la ruota anteriore a raggi da 21” mostrava il suo notevole feeling con l’offroad. Ora, a un mese dall’inizio di Eicma 2023, Suzuki presenta una versione più stradale del modello, la V-Strom 800Se, cioè Street Explorer che sfoggia cerchi in lega con un anteriore più piccolo, da 19”, mentre dietro è da 17”, entrambi vestiti con pneumatici tubeless progettati ad hoc da Dunlop per questo modello.

La 800Se nasce per essere a suo agio sia nel turismo a lungo raggio, anche con passeggero e a pieno carico, sia nei tragitti quotidiani in ambito urbano. Rispetto alla 800De, dunque, Suzuki ha rivisto la ciclistica: la forcella a steli rovesciati Hitachi Astemo (Showa) Sff-Bp è regolabile nel precarico molla e ha un’escursione di 150 mm, come la ruota posteriore (sulla 800De è di 220 mm); il forcellone in alluminio lavora in abbinamento a un monoammortizzatore Hitachi Astemo regolabile anche nel freno idraulico in estensione, oltre che nel precarico molla (per questo c’è una manopola facilmente accessibile). Cambia di conseguenza la posizione di guida, sempre in ottica stradale: l’altezza della sella scende da 855 a 825 mm, mentre il manubrio in alluminio a sezione variabile offre un’impugnatura stretta e confortevole. E le pedane sono posizionate per ottenere una postura rilassata ma attiva, assicurando il controllo della moto con il minimo impegno fisico. Cresce anche la protezione aerodinamica, perché il parabrezza è più alto e protettivo di quello montato sulla 800De. Confermato, invece, il bicilindrico parallelo da 776 cc, capace di 84,3 cv di potenza massima e di 78 Nm di coppia. Con una percorrenza media dichiarata di 22,7 km/l, il serbatoio da 20 litri consente un’autonomia di oltre 450 km.

Loading...

L’elettronica comprende numerosi dispositivi: tre modalità di guida, acceleratore ride-by-wire, cambio Bi-directional Quick Shift System a sei marce con frizione assistita antisaltellamento, due dispositivi che facilitano la partenza per i neofiti e il controllo di trazione con tre livelli d’intervento. La nuova V-Strom 800Se è disponibile in tre livree (Verde Lisbona, Blu Montreal e Nero Dubai), al prezzo di 10.700 euro, 800 in meno rispetto alla 800De