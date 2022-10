Suzuki Vitara - suv economici

La Suzuki Vitara rientra tra i suv compatti selezionati grazie al prezzo di accesso inferiore ai 30.000 euro. Sono due le anime che convivono nella Vitara: urban e off-road. Il quadro strumenti ha un look grintoso e lo schermo Lcd a colori da 4,2” mostra in modo più chiaro il funzionamento della trazione integrale 4wd Allgrip (se presente), il sistema Hill Descent Control e le indicazioni del sistema di riconoscimento dei cartelli stradali “occhioallimite”, che rappresenta il nuovo fattore di sicurezza attiva della vettura. Che è anche la prima Suzuki a montare i sistemi “guardaspalle” per il monitoraggio degli angoli ciechi e “vaipure”, che avvisa dell'eventuale sopraggiungere di altri mezzi mentre si manovra in retromarcia. Vitara porta con sé anche evoluti sistemi di guida semi-autonoma tra i quali il dispositivo “attentofrena” supportato dalla tecnologia Dual Sensor Brake Support che sfrutta una telecamera monoculare e un sistema radar con tecnologia laser per aggiungere la funzione di riconoscimento pedoni al sistema di frenata d'emergenza. Sulle versioni a cambio automatico il Cruise Control Adattativo dispone anche di funzione Stop&Go che regola automaticamente la distanza di sicurezza dalla vettura che precede, fino a un eventuale completo arresto, per poi riprendere la marcia in autonomia al momento della ripartenza. Nel dettaglio la versione scelta è la Suzuki Vitara 1.4 Cool, lunga 417 cm, larga 178 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 375 a 1.120 litri. Nella versione 1.4 Cool costa 24.600 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.373 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 95 kW/129 cavalli ed una coppia massima di 235 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 47 litri. Le emissioni di CO2 sono di 104 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.165 kg.

Per saperne di più clicca sul listino