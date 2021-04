Suzuki Vitara, ora il mild hybrid ha il cambio automatico

3' di lettura

Suzuki Vitara migliora grazie al cambio automatico: disponibile in alternativa al manuale (1.500 euro in più), è del tipo con convertitore di coppia a 6 rapporti. La vettura è spinta dal noto motore 1.400 cc turbo a benzina da 129 cv, collegato tramite cinghia ad una unità elettrica da 13,6 cv alimentata da una batteria agli ioni di liti. La trazione è integgrale sistema 4x4: tramite i tasti e la manopola fra i sedili si scelgono fra 4 impostazioni. Per la guida normale su strada si chiama Auto e contiene attriti e consumi trasferendo parte della potenza al retrotreno se le ruote anteriori slittano.



Con l'impostazione Snow si affronta anche la neve



In modalità Sport viene invece inviata della coppia motrice alle ruote posteriori per ridurre gli allargamenti di traiettoria in curva e la risposta all'acceleratore è più reattiva. L'impostazione Snow consente di affrontare con più tranquillità i fondi molto viscidi, ad esempio, quelli innevati, mentre la Lock, attiva non oltre i 60 km/h, blocca il differenziale centrale ripartendo costantemente ed equamente la coppia motrice fra i due assi: quel che serve per muoversi su terreni molto insidiosi, come fango o sabbia.



Prezzi e promozioni previsti per la Vitara Automatica



La Suzuki Vitara col nuovo cambio automatico è disponibile solo nel più completo allestimento StarView e praticamente con tutto di serie: offre i fari full Led, il tetto apribile e una completa dotazione di aiuti alla guida, fra cui il cruise control adattativo, il mantenimento in corsia e il monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori. E veniamo ai prezzi: la versione a due ruote motrici costa 28.900 euro e quella 4x4 31.400 euro; con la promozione di Suzuki, tuttavia, i prezzi scendono così a 25.650 euro e 28.150 euro.



Un abitacolo spazioso oltre che hitech



Con 417 cm, la Suzuki Vitara è poco più lunga di un'utilitaria. Ma le forme massicce, il frontale alto e la parte posteriore squadrata le danno un aspetto da vero crossover. L'abitacolo si conferma spazioso al pari del bagagliaio e senza troppi troppi problemi ospita fino a cinque persone. Considerato il prezzo anche l'allestimento interno è gradevole. Nulla da ridire anche sulla razionale disposizione dei comandi a cui si aggiunge l'impianto multimediale disponibile di serie per il livello StarView include anche lo schermo tattile di 7 pollici.



Il cruscotto di tipo analogico ci può stare



Il navigatore include Apple CarPlay e Android Auto, ma non il collegamento web e la piastra per la ricarica senza cavi degli smartphone. Di tipo analogico, il cruscotto fornisce in modo chiaro tutte le informazioni indispensabili e nel display al centro viene mostrata la modalità 4x4 selezionata e lo schema di funzionamento del sistema ibrido. La posizione di guida è di tipo rialzata e con un sedile che è di tipo sagomato e in aggiunta anche regolabile in altezza.