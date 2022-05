Svalutazione e capitali in fuga dalla Cina in lockdown

La Figura 4 mette in relazione l'andamento degli investimenti di portafoglio esteri (stavolta anche in azioni e fondi comuni) con il differenziale di rendimento tra treasuries USA e titoli governativi cinesi. Con un discreto colpo d'occhio si nota la correlazione diretta tra le grandezze: in periodi di normalità i flussi verso gli asset cinesi aumentano se cresce lo spread con gli USA e viceversa. Il differenziale era in riduzione già da diversi mesi per via delle aspettative di un aumento dei tassi di interesse negli USA e questo spiega sicuramente la tendenza a ridurre l'esposizione estera sulla Cina. A questo si aggiunge che quest'anno la banca centrale cinese sta adottando invece una politica monetaria accomodante per stimolare l'economia in un momento delicato. Tuttavia l'entità del crollo registrato tra febbraio e marzo non si può spiegare soltanto attraverso la dinamica dei tassi di interesse.

INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO DALL’ESTERO VERSO LA CINA E DIFFERENZIALE TRA I TASSI DI INTERESSE USA-CINA Loading...

Guardando meglio, a gennaio 2022 anche le riserve valutarie ufficiali hanno invertito il trend, nonostante il dato sui flussi annuali indichi ancora una crescita. I flussi mensili mostrano, infatti, una riduzione di circa 200 miliardi di $ in 3 mesi (-5,85%), con un'accelerazione apprezzabile nell'ultimo mese (vedi Figura 5).

Primavera nera: l'incubo dei grandi lockdown generalizzati ed i riflessi sul tasso di cambio

Il quadro macro-economico è repentinamente peggiorato nel mese di aprile 2022 per via delle drastiche azioni di contenimento della variante Omicron 2 da parte del governo di Pechino. Circa il 40% della popolazione cinese è finito rapidamente in un lockdown durissimo che supera ampiamente gli standard osservati a Wuhan nel febbraio 2020.

A Shanghai la popolazione è confinata all'interno delle abitazioni e subisce forti limitazioni nell'acquisto di beni di consumo a domicilio, anche essenziali. Ad aprile il porto della megalopoli ha subìto un decremento annuale del traffico pari al -20% mentre il numero delle navi ferme al largo in attesa di scarico ha raggiunto un picco storico (oltre 500). Non ci sono scenari in miglioramento, dato che Pechino deve ancora fronteggiare la fase ascendente dell'onda epidemica. Impossibile che un simile shock simultaneo alla domanda ed all'offerta non abbia conseguenze importanti sul PIL: tra i primi dati significativi, ad aprile le vendite di nuovi veicoli a livello nazionale sono scese del 48%.

ANDAMENTO DEL TASSO DI CAMBIO YUAN/DOLLARO E RISERVE VALUTARIE DELLA BANCA CENTRALE CINESE Loading...

Nel mondo finanziario, il tasso di cambio Yuan/dollaro ha reagito immediatamente al mutamento di prospettiva riguardo alla crescita economica: da metà aprile ad oggi il cambio è passato da 6,3 a 6,7 Yuan per dollaro, un deprezzamento ancora modesto (1,64%), ma allarmante per la rapidità e per le prospettive in peggioramento dell'economia (vedi di nuovo Figura 5). Il rapido indebolimento del tasso di cambio potrebbe indurre peraltro una maggiore riduzione tendenziale delle riserve valutarie, utilizzate in passato dalla People Bank of China (PBOC) a sostegno della domanda di valuta nazionale.