Svaniti i salvatori di Alitalia: caccia a una nuova proroga Scade il 21 novembre il termine e non c'è un'offerta: le Fs tengono la porta aperta al negoziato, l'ultima speranza è convincere Atlantia a rientrare dopo il dietrofront di Gianni Dragoni

Alitalia un’altra Ilva pronta a esplodere: nuova proroga o liquidazione

Alitalia per ora non verrà messa in liquidazione. Dopo un anno di lavoro sul dossier le Ferrovie dello Stato, malgrado l’irritazione per il dietrofront di Atlantia e per il bluff di Lufthansa, tengono la porta aperta al negoziato sul piano di salvataggio.

L’ipotesi più concreta è che i commissari di Alitalia, consultato il Mise, decidano una mini-proroga del termine che scade il 21 novembre per la presentazione di un’offerta finale per l’acquisto della compagnia. Una proroga di un paio di settimane. Nel frattempo potrebbe esserci un lavoro del governo per «massaggiare» la società dei Benetton sulla concessione di Autostrade per l’Italia (Aspi) e verificare se ci sono i margini per far rientrare Atlantia nel salvataggio di Alitalia.

La posta in palio

Questa è la vera posta in palio per i Benetton. Come ha riconosciuto Atlantia nella lettera del 2 ottobre al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, se perdura «l’incertezza» sulla redditizia concessione ad Autostrade l’eventuale intervento nel salvataggio di Alitalia non sarebbe possibile.

Il 21 novembre non sarà presentata alcuna offerta ai commissari. Con la disponibilità solo di Delta ad acquisire il 10% della «Newco» Nuova Alitalia per 100 milioni di euro, essendosi sfilata Atlantia che avrebbe dovuto avere il 37,5%, Fs e Mef sarebbero gli unici altri soci e quindi dovrebbero avere il 90% della nuova compagnia. Sarebbe una ri-nazionalizzazione di Alitalia, che da gennaio 2009 è una società privata, anche se da quando è stata commissariata (2 maggio 2017) è tenuta in vita con soldi pubblici.

Nazionalizzazione complessa

La nazionalizzazione non è possibile senza una decisione esplicita del governo, né l’a.d. di Fs, Gianfranco Battisti, sarebbe disposto a caricare Fs dei rischi di una simile operazione, dopo oltre un anno in cui lavora al piano di salvataggio. Inoltre una nazionalizzazione dovrebbe essere autorizzata dalla Ue per gli aiuti di Stato. Anche l’erogazione degli ulteriori 400 milioni di euro di «prestito» statale, secondo quanto Bruxelles ha fatto sapere al governo, potrà avvenire solo se verrà costituita la «Newco» o consorzio che farà l’offerta per Alitalia.