Svelati Pixel 8, Pixel 8 Pro e l’orologio Pixel Watch2. Ora Google ci crede davvero (anche in Italia)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Google punta forte, tutto sul proprio ecosistema di smartphone, smartwatch e auricolari per dare un tetto e sviluppare le potenzialità della propria intelligenza artificiale. Nel corso di un evento a New York ha svelato la nuova generazione di telefonini Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Molte le nuove feature in termini di applicazioni di intelligenza artificiale legate alla fotografia. Per la prima volta arriveranno in Italia anche il nuovo smartwatch Google Pixel Watch. E per la prima volta dimostra di credere veramente nel nostro mercato e si presenta con un retail e un carrier partner, cioè Unieuro e Vodafone.

Cosa fa di nuovo?

I prezzi sono più alti rispetto alla precedente generazione: Pixel 8 costa 799 euro, Pixel 8 Pro 1099 euro, circa 200 euro in più. Ma il cambio di passo c’è e passa per le nuove feature di intelligenza artificiale. Qualche esempio? Scatto Migliore utilizza le foto scattate per ottenere la foto che si pensava di aver scattato. Per fare ciò, un algoritmo sul dispositivo crea un’immagine mista da una serie di foto per ottenere l’aspetto migliore di tutti. Magic Editor in Google Foto è una nuova esperienza di editing sperimentale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per aiutarvi a portare le vostre foto in linea con l’essenza del momento che stavate cercando di catturare. È possibile riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni con un solo tocco per far risaltare lo sfondo, il tutto con pochi tocchi. Gomma Magica Audio consente di ridurre facilmente i suoni che distraggono dal video, come il vento ululante o la folla rumorosa. Questa capacità audio computazionale, unica nel suo genere, utilizza modelli avanzati di apprendimento automatico per ordinare i suoni in livelli distinti in modo da poterne controllare i livelli. Volete approfondire un argomento, ma non avete il tempo di leggere un intero articolo? Con Summarize, il Pixel può generare un riassunto di una pagina web, in modo da comprenderne rapidamente i punti chiave. Inoltre, Pixel è in grado di leggere ad alta voce e di tradurre le pagine web, in modo da poter ascoltare gli articoli anche in viaggio.



Loading...

Come cambiano hardware e design

Quanto al design, nessuna rivoluzione: telaio in alluminio e posteriore in vetro opaco; il 18% dei materiali di cui è composto sono riciclati. Le novità vere sono sul software che dimostrano anche l’investimento di Google nel progetto Pixel: sette anni di aggiornamenti al sistema operativo e alle patch di sicurezza. Quanto all’hardware, i display non cambiano in dimensione: 6.2 pollici il Pixel 8 e 6.7 pollici il Pro, ma con refresh rate variabile fino a 120Hz. Sarà interessante misurare i consumi che sono stati in passato il punto debole dei Pixel. Il display Super Actua da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro è il più luminoso mai realizzato. Quanto alla fotocamare la principale si conferma sempre da 50 MP. Per i Pro, la grandangolare raggiunge i 48 MP e quella anteriore (per entrambi i modelli) è da 10.5 MP.

Riflettore puntato sul processore, che poi è il vero motore della fotografia computazionale. Il Tensor G3 è realizzato con un processo a 4 nm e ha un core Cortex-X3 principale, in grado di spingersi fini a 2,91 GHz. Più avanti nel corso dell’anno, Pixel 8 Pro otterrà Video Boost, che abbina Tensor G3 ai centri dati. Questa funzione applica un’elaborazione all’avanguardia ai video per regolare colore, illuminazione, stabilizzazione e granulosità. Il risultato sono video straordinari e fedeli alla realtà. Video Boost abilita anche Video Notturno su Pixel per una migliore qualità dei video in condizioni di scarsa illuminazione. Colori? Nero, Bianco pastello, Blu. Ultima cosa, curiosa ma interessante, Pixel 8 Pro avrà anche un termometro integrato.

Le novità per l’Italia

Parliamo dei 260 punti vendita Unieuro, inclusi 3 “shop in shop” a Milano e Roma. Inoltre per la prima volta il Pixel si potrà comprare in abbonamento grazie alla collaborazione con Vodafone. Questo vuole dire che i clienti dell’operatore potranno acquistare i prodotti Pixel con soluzioni convenienti. Tramite il programma Vodafone Smart Change, il cliente avrà inoltre la possibilità di consegnare nei negozi Vodafone un vecchio dispositivo - che potrà così avere una seconda vita attraverso la rigenerazione o il recupero dei materiali - ricevendo uno sconto sull’acquisto del nuovo dispositivo Google Pixel 8. Inoltre, anche quest’anno i prodotti sono disponibili su Amazon e sul Google Store. L’espansione con Unieuro e Vodafone Italia include anche la disponibilità di smartphone e auricolari della famiglia A-Series, Pixel 7a e Pixel Buds A-Series, precedentemente presenti su canali online e ora anche disponibili sui canali fisici.