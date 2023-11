Sventato un nuovo attentato contro un leader separatista sikh in Nord America

I punti chiave New Delhi considera terroristi i membri del movimento separatista

Una parte della diaspora sikh chiede uno Stato indipendente

A giugno è stato assassinato in Canada un leader del movimento

NEW DELHI

A due mesi dalle accuse canadesi nei confronti del governo indiano per l’omicidio di un leader separatista sikh, la Casa Bianca ha confermato ieri di avere informato New Delhi di avere sventato un tentativo di assassinare un’altra figura di spicco del movimento che si batte per la nascita di un Stato indipendente chiamato Khalistan nel nord dell’India.



Una portavoce del National Security Council ha spiegato che la questione «è trattata con la massima serietà» e che è stata sottoposta «ai massimi livelli del governo indiano». Il Financial Times, che per primo ha dato la notizia, ha scritto che la Casa Bianca avrebbe informato direttamente il primo ministro indiano Narendra Modi lo scorso giugno, lasciando intendere di sospettare un coinvolgimento degli apparati di sicurezza di New Delhi.

Ieri un portavoce del ministero degli Esteri indiano si è limitato a dire che gli Stati Uniti «hanno condiviso alcuni input riguardanti i legami tra crimine organizzato, trafficanti d’armi, terroristi e altri soggetti». Il governo di New Delhi accusava di terrorismo sia Hardeep Singh Nijjar, il leader sikh con passaporto canadese assassinato lo scorso giugno in un sobborgo di Vancouver, sia Gurpatwant Singh Pannun, il suo compagno di lotta in possesso di doppio passaporto Usa e canadese, che sarebbe stato salvato dall’intervento delle autorità americane.