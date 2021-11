Svezia, Andersson prima donna premier solo per poche ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da un record all’altro, o poco ci manca. Succede in Svezia, dove la leader socialdemocratica Magdalena Andersson, prima donna a essere eletta premier nel Paese scandinavo, ha rassegnato le dimissioni dopo neppure otto ore, in seguito alla bocciatura della legge di bilancio e all’uscita dalla coalizione di governo dei Verdi.

«Capisco che quanto è accaduto possa apparire caotico - ha detto in conferenza stampa l’ex ministra delle Finanze - ma è una questione di rispetto: non voglio guidare un governo la cui legitimità possa essere messa in discussione». Quindi si è detta disponibile a ritentare alla guida di un governo monopartitico, sostenuto dai soli Socialdemocratici.

La nomina del Parlamento

Per capire meglio gli ultimi sviluppi - che affondano le radici in un Parlamento sempre più frammentato - può essere utile un passo indietro. Mercoledì mattina Andersson, erede di Stefan Löfven alla guida del partito socialdemocratico, aveva ottenuto il via libera del Riksdag a guidare un governo di minoranza Socialdemocratici-Verdi.

Era stato, a dire il vero, un via libera reso possibile dalla peculiarità della Costituzione svedese, che prevede che primo ministro ed esecutivo possano essere nominati e restare in carica finchè almeno 175 deputati su 348 non sono contro di loro. E Andersson ha ottenuto 117 voti favorevoli, 57 astensioni e 174 voti contrari (era assente un deputato).

Un sostegno minoritario rivelatore delle prospettive difficili del nuovo governo, già sperimentate peraltro dal predecessore Löfven, premier di un esecutivo di minoranza con l’appoggio esterno di Sinistra e Centro e sconfitto in un voto di fiducia tenuto a giugno.