Svezia, elezioni: sinistra avanti negli exit poll ma è boom dell’estrema destra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È testa a testa in Svezia tra le due coalizioni di centrosinistra e centrodestra. Alla chiusura dei seggi, i primi exit-poll premiano i socialdemocratici della premier uscente Magdalena Andersson, in testa con il 29,3% delle preferenze. Segue, ma con un risultato storico, l’estrema destra guidata guidata da Jimmie Akesson al 20,5%, che supera anche i Moderati di Ulf Kristersson, fermi al 18,8 per cento. Sommando i voti dei partiti di coalizione, il campo di sinistra è in leggero vantaggio (intorno al 50%) rispetto alla destra (48%).

Si votava per il rinnovo del Parlamento, dei consigli regionali e comunali. In diverse parti del Paese si sono registrate lunghe code ai seggi per una sfida elettorale all’ultimo voto. A contendersi il seggio più alto del più alto del Rosenband, la sede del governo, sono la premier uscente di centrosinistra, Andersson, e il leader dei Moderati, Ulf Kristersson. Decisiva per le sorti della nuova alleanza di governo è proprio l’estrema destra nazionalista e anti-immigrazione dei Democratici Svedesi, guidati da Akesson, proiettata verso un secondo posto storico. Gli ultimi sondaggi dei principali cinque istituti elettorali davano il campo di sinistra (tra il 49,6% e il 51,6%) in leggerissimo vantaggio sulla destra (47,6-49,4%).