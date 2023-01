Svezia, inaugurata la prima base in Europa per il lancio di satelliti

Ascolta la versione audio dell'articolo

KIRUNA (Svezia) – L'Unione europea ha inaugurato venerdì 13 gennaio, la prima base sul continente europeo dedicata al lancio di satelliti. Situata in Svezia, a 200 chilometri a Nord del circolo polare artico, il centro dovrà servire a complementare il lavoro della base francese presente in Guyana. L'industria spaziale è in forte crescita, anche in Europa, tanto che secondo stime svedesi vi saranno in orbita nel 2040 fino a 100mila satelliti, rispetto agli attuali 5.000.

«Ci sono molte buone ragioni per cui dobbiamo accelerare il programma spaziale europeo», ha spiegato in una conferenza la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, inaugurando con il re Carlo XVI Gustavo di Svezia il nuovo centro spaziale, appendice di una base che esiste dagli anni 60 e che finora è stata usata per il lancio di sonde atmosferiche (negli anni, oltre 600). «L’Europa ha un piede nello spazio e lo manterrà», ha aggiunto l'ex ministra della Difesa tedesca.

Complementare al centro della Guyana francese

La nuova base, che ha richiesto un investimento di circa 15 milioni di euro, dovrà complementare il lavoro del centro spaziale della Guyana francese, utilizzato finora dall'Agenzia spaziale europea (nota con l'acronimo Esa). Un portavoce della società svedese Space Swedish Corporation (Ssc), che gestisce il centro di Esrange, nei pressi della città di Kiruna, ha spiegato di attendersi il primo lancio di un satellite dalla Svezia nel primo trimestre del 2024.

La concorrenza in campo spaziale è in fortissimo aumento. Appena tre giorni fa è fallito il lancio di un razzo spaziale da un aereo della società privata Virgin Orbit, controllata dal magnate britannico Richard Branson. Altre basi stanno spuntando in giro per l'Europa: nelle Azzorre portoghesi, sull'isola norvegese Andoya o nelle Shetlands britanniche. Come detto, secondo la Ssc, il numero dei satelliti in orbita dovrebbe salire da 5.000 a 100mila entro il 2040.

Peso economico raddoppierà da qui al 2030

Il peso economico del settore spaziale è destinato quindi raddoppiare di importanza da qui al 2030. La base di Esrange si trova su un territorio nel Nord della Svezia grande quanto due volte il Lussemburgo. Totalmente disabitata e chiusa al pubblico, l'ampia regione deve servire a recuperare le sonde quando ritornano sulla terra. L'inaugurazione della nuova base è giunta mentre inizia il periodo di sei mesi durante il quale il paese scandinavo presiederà l'Unione europea.