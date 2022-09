Saune chiuse in Svezia per colpa del caro-energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’aumento dei prezzi dell’energia colpisce duramente anche la Svezia e questo sta avendo conseguenze anche su una parte importante dello stile di vita del Paese scandinavo: fare la sauna.

La catena di palestre Sats ha fatto sapere - citata da Sveriges Radio - che dovrà chiudere la maggior parte delle sue saune per via dei costi elevati dell’eletricità. In Svezia la maggior parte delle palestre hanno una sauna ed è molto comune fare un passaggio in sauna dopo l’allenamento.

Loading...

Il problema della chiusura saune non riguarda solo le palestre. Infatti anche alcuni condomini residenziali nel sud della Svezia hanno annunciato la chiusura delle loro saune comuni. Becky Waterton, che vive a Malmo, dice che nel suo condominio son apparsi cartelli fuori dalle saune informando che rimarranno chiuse fino al primo aprile 2023: «Mi sorprende che le chiudano, non sembra che le usino in molti. Sarebbe più logico se dicessero alla gente di non usare le asciugatrici per il bucato», dice Wateron all’Ansa.

Il caro energia si avverte molto soprattutto nelle regioni nel sud della Svezia, mentre al nord del Paese, per via dell’abbondanza di energia idroelettrica, l’aumento dei prezzi è molto più contenuto.