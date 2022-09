Svezia, vince la destra: si dimette la premier socialdemocratica Andersson

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

1

Ora è ufficiale: la Svezia avrà un governo di destra. La premier svedese Magdalena Andersson, leader dei Socialdemocratici, ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro che saranno formalizzate nella giornata di giovedì 15 settembre.

L’annuncio è arrivato in diretta tv mentre si contano gli ultimi voti delle elezioni politiche di domenica scorsa. La premier ha riconosciuto la vittoria della coalizione di destra, sostenuta dall’ultradestra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson.

Loading...

La coalizione conservatrice formata da Moderati, Democratici Svedesi, Cristiano-Democratici e Liberali è destinata a ottenere 176 seggi nel parlamento di 349 seggi contro i 173 del centro-sinistra.

Le elezioni segnano uno spartiacque nella politica svedese: i Democratici di Svezia, contrari all’immigrazione ed emarginati da tutti i principali partiti quando sono entrati in parlamento nel 2010, hanno conquistato il 20,6% dei voti, superando i Moderati, che hanno ottenuto il 19,1%, come principale partito di destra.

Ulf Kristersson, 58 anni, leader dei Moderati, avvierà ora i negoziati con gli altri partiti della coalizione per dar vita a un nuovo governo di cui è candidato a diventare premier. Anche se i Moderati sono la terza forza, la scelta dovrebbe cadere su di lui, in quando il leader dell’estrema destra Jimmie Akesson avrebbe difficoltà come premier a trovare gli appoggi necessari a formare la coalizione.