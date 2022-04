Sviluppato algoritmo per ranking più «scientifico» e Unicassino conquista 14 posizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sviluppato un nuovo algoritmo da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bari e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare che combina informazioni sul divario territoriale e indicatori di prestazione degli atenei. La ricerca dell'Università di Bari ha esaminato oltre cento indicatori di sviluppo socio-economico degli ultimi cinque anni mettendoli a confronto su oltre mille Università nel mondo - classificate attraverso la britannica Times Higher Education - e, a livello italiano, analizzando la classifica delle Università del Censis.

La scalata

Grazie ai risultati dello studio, ancora in fase sperimentale e pubblicato su Scientific Reports, Nature Italy e Nature Portfolio, l'Università di Cassino e del Lazio meridionale rileva che l'Ateneo recupererebbe con questo metodo “scientifico” posizioni nella classifica delle università: l'Unicas salirebbe infatti di ben 14 posizioni rispetto alle altre classifiche già note. Si tratta di un riconoscimento secondo il rettore di Unicas Marco Dell'Isola e la prorettrice vicaria Margherita Interlandi «che, sebbene considerato sulla base di un sistema di ranking di valutazione ancora sperimentale, pone l'attenzione su un tema, quello della valutazione degli atenei, molto controverso e complesso». Dell'Isola e Interlandi ricordano che «le classifiche (ranking) universitarie, come hanno rilevato gli stessi ricercatori baresi, spesso confondono qualità dell'istruzione e della ricerca offerte da un ateneo con la ricchezza del tessuto produttivo in cui esso è inserito».

Collegamento con il territorio

«Sebbene il nostro ateneo possa vantare come elemento di forza quello del collegamento con il territorio nel quale l'Università di Cassino si inserisce, va messa in luce a prescindere da ogni altro elemento la qualità dell'offerta formativa che qui è eccellente»” scandiscono Dell'Isola e Interlandi. Una considerazione «non trascurabile - osservano ancora il rettore e la prorettrice - considerato il momento che viviamo, nel quale da un lato sappiamo che è prioritario incentivare politiche di sviluppo e coesione che puntino a ridurre il divario tra Università del Centro-nord e del Sud, anziché aumentarlo» mentre «dall'altro siamo consapevoli che i ranking possono risultare fuorvianti sia per gli studenti che devono intraprendere un percorso accademico che per la premialità e i finanziamenti attribuiti alle Università».